Zidane defiende el título de LaLiga con el Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Al inicio de temporada el rendimiento del equipo no apuntaba necesariamente hacia la pelea por los títulos, pero en el último tramo el Real Madrid está a un punto del primer lugar en LaLiga y clasificados a semifinales en Champions League. Detrás de la gestión está Zinedine Zidane, quien recalcó que nunca dudó de su trabajo.

"Tengo flor, sí, es verdad, pero de estar aquí y entrenar en este equipo. No creo que sea un desastre de entrenador; no soy el mejor entrenador, pero me gusta lo que hago. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Sé donde estoy, y aquí lo importante es dar el máximo”, señaló el técnico en rueda de prensa.

Real Madrid se medirá ahora al Getafe luego de librar una semana complicada con pleno de victorias: el ‘Clásico’ y dejando fuera de la Champions al Liverpool.

"Están muy comprometidos. Vamos a jugar diez partidos en 30 días, estamos contentos de estar vivos en las dos competiciones. Estamos concentrados, porque mañana tenemos un partido muy importante", apuntó.

Zinedine Zidane ha logrado ganar consecutivamente en tres ocasiones la Champions League, pero no así LaLiga. Es el actual campeón y en esta jornada podría tomar el primer lugar si vence a Getafe y el Atlético sufre un nuevo traspié.

"No hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos. La dificultad nos hace más fuertes. Estoy muy orgulloso, siempre están ahí y quieren más, eso es lo que me llena a mí", reconoció.

"Han ganado muchísimo pero quieren siempre más, y eso para un entrenador es fenomenal. Vamos a seguir peleando y trabajando mucho, sabemos sufrir. Para intentar ganar hay que sufrir. Este es un equipo que trabaja, y la consecuencia del trabajo te puede hacer conseguir cosas muy grandes", añadió.

👔🎙️ Zidane: "Como entrenador estoy feliz, porque todos están muy comprometidos y unidos."#GetafeRealMadrid





