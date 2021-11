Eden Hazard juega su tercera temporada en Real Madrid. | Fuente: AFP

Eden Hazard, extremo belga, es una sensible baja para el partido del Real Madrid ante Granada este domingo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes por LaLiga Santander, por una gastroenteritis, como anunció su entrenador Carlo Ancelotti.

El director técnico del Real Madrid lamentó un nuevo problema de un jugador que regresó antes de la Selección de Bélgica para llegar en las mejores condiciones al regreso de LaLiga Santander. Se pierde, nuevamente, otra partido con los merengues por el torneo local.

"Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, no está contento. Me molestaría que él estuviese contento en este momento que está intentando superar", manifestó el DT del Real Madrid cuando fue preguntado por las opciones del delantero de jugar ante Granada.

Eden Hazard y un nuevo partido como baja en Real Madrid

Real Madrid pagó 100 millones de euros al Chelsea por Eden Hazard. | Fuente: EFE

El popular 'Carletto', quien dirige su segunda etapa en la 'Casa Blanca', desveló el nuevo problema que sufre el 'Duque', que le obliga a parar el fin de semana.

"Tiene mala suerte, ayer ha sufrido una gastroenteritis y no está disponible para el partido. Tiene que estar en casa dos o tres días, no es covid, pero no le permite estar en el partido", sostuvo en rueda de prensa.

Por otra parte, el estratega del Real Madrid criticó el actual calendario futbolístico, que, afirmó, provoca numerosas lesiones en los jugadores y afecta al juego de los equipos.



"La dinámica del fútbol actual no es buena, tenemos que cambiarlo. Con la Superliga o con otra cosa, no sé, no soy el más indicado para decirlo, pero sé que esta dinámica no está bien. Son demasiados partidos, muchas lesiones y baja la calidad del fútbol. Esto tiene que cambiar", señaló.

Tras perder a gran parte de su plantilla para los partidos con sus selecciones y con la mirada puesta en ir recuperando lesionados, admitió que sus futbolistas llegan "cargados" a la visita al Granada con la que el Madrid retoma el pulso liguero. (EFE)

