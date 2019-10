Karim Benzema y James Rodríguez estarán ante Granada. | Fuente: AFP

James Rodríguez y Gareth Bale regresan a una convocatoria del Real Madrid, para el encuentro liguero ante el Granada, para el que Zinedine Zidane descartó por decisión técnica a Vinicius Junior y Lucas Vázquez y no incluyó a ningún jugador del filial para cubrir las ausencias de Marcelo y Ferland Mendy en el lateral izquierdo.



Las bajas del Real Madrid para jugarse el liderato con el Granada comienzan por la portería. Thibaut Courtois no se ha recuperado de la gastroenteritis aguda con deshidratación y desequilibrio electrolítico que sufrió ante el Brujas y le impidió acabar el partido.



El portero belga se ha quedado fuera de una convocatoria en la que tampoco entran por lesión Marcelo, Mendy, Nacho Fernández y Marco Asensio.



Pese a la ausencia de los dos laterales izquierdos puros del primer equipo, Zidane no llamó a ningún defensa del Castilla y buscará soluciones en su plantilla.



Por decisión técnica, el entrenador madridista ha descartado a Vinicius, Lucas Vázquez, Brahim Díaz y Mariano Díaz. La decisión de dejar fuera a Lucas llega después de que la afición del Real Madrid le silbase en el último encuentro.



La lista de convocados la integran Areola, Altube, Belman, Odriozola, Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Isco, James, Hazard, Rodrygo, Bale, Benzema y Jovic.