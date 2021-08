Guía TV, Real Madrid vs Levante: narración ESPN por LaLiga Santander. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Adrián Ruiz-Hierro

Real Madrid vs. Levante EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 22 de agosto en el Estadio Ciudad de Valencia por la fecha 2 de LaLiga Santander. Está programado para las 3:00 p.m. hora peruana y 10:00 p.m. horario español.

Este partido entre Real Madrid, del director técnico Carlo Ancelotti, y el Levante será transmitido a toda Sudamérica por la pantalla de DirecTV Sports. En España lo vives vía Movistar LaLiga.

El único triunfo sufrido 'Carletto' en Real Madrid frente a este elenco fue en su estreno, el 5 de octubre de 2013. Cuando parecía que encajaría una derrota con un tanto de El Zhar a los 86', en los últimos compases se produjo la remontada gracias a los goles de Álvaro Morata y en el tiempo añadido de Cristiano Ronaldo (2-3).

Real Madrid vs. Levante: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Real Madrid viene de golear al Alavés en condición de visitante. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

"Eden Hazard lo esta haciendo bien, no esta en su condición óptima, pero está cerca. No veo un jugador con miedo de ir al choque, veo a un jugador con ganas de mostrar su calidad", explicó el entrenador sobre su '7' en la rueda de prensa previo al partido.

Antes que él, ese dorsal lo portó Cristiano Ronaldo, cuyo futuro volvió a asociarse hace pocos días al Real Madrid, unos rumores que acalló rápidamente el propio DT italiano.

"El tema esta acabado. La idea del club para el futuro es la misma que tengo yo: miramos adelante. Todo el mundo en el Real Madrid le tiene cariño a Cristiano, yo aún más, porque me ayudó a ganar títulos", puntualizó el técnico italiano.

"No lo sé, de verdad. No me importa lo que pase en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte. Estoy enfocado en el equipo que tengo", respondió el que también fuera entrenador del PSG cuando le preguntaron sobre la posible incorporación de Kylian Mbappé al plantel madridista.

Por su parte, Levante le tiene tomada la medida al Madrid si se tiene en cuenta que los ocho partidos disputados desde su último ascenso a Primera muestran un equilibrio de tres triunfos por equipo y dos empates, registros que muy pocos conjuntos ofrecen ante el equipo blanco.



Sabe, por tanto, lo que es superar al Real Madrid, pero también es consciente de la diferencia de potencial y de que tendrá que hacer las cosas muy bien y equivocarse muy poco para tener opciones de repetir triunfo, tal y como ha señalado su entrenador, Paco López.



El equipo valenciano llega al partido herido por la forma en la que sumó el punto que obtuvo en Cádiz en la primera jornada de LaLiga, ya que encajó el gol del empate a uno en el minuto 97 cuando parecía tener amarrada la victoria.

Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones

Levante: Aitor Fernández; Miramón, Duarte, Róber Pier, Clerc; De Frutos, Radoja, Campaña, Melero; Roger y Morales.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Federico Valverde, Asensio; Bale, Hazard y Benzema.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Levante por LaLiga?

Será transmitido en Sudamérica vía DirecTV, mientras que en España lo sigues por Movistar LaLiga. (AFP/EFE)

