Real Madrid vs. Real Betis chocarán este sábado 24 de abril en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la fecha 32 de LaLiga Santander. Los dirigidos por el director técnico Zinedine Zidane van en la búsqueda de los tres puntos a partir de las 2:00 p.m. hora peruana y 9:00 p.m. en España.

El partido entre el Real Madrid y el Real Betis lo ves por TV vía ESPN y ESPN Play si te encuentras en Latinoamérica. Para el territorio español lo sigues por la señal de Movistar LaLiga.

Real Madrid realizó este jueves el primer entrenamiento con la mente puesta en el partido del sábado contra el Real Betis, tras la victoria en Cádiz (0-3) que le coloca en el segundo lugar de LaLiga Santander. Sergio Ramos ya se entrena tras superar un contagio de COVID-19, pero no será parte de este cotejo.

Perú: 2:00 p.m. - ESPN, ESPN Play

Ecuador: 2:00 p.m. - ESPN, ESPN Play

Colombia: 2:00 p.m. - ESPN, ESPN Play

México: 2:00 p.m. - SKY Sports

Argentina: 4:00 p.m. - ESPN, ESPN Play

Chile: 4:00 p.m. - ESPN, ESPN Play

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m. - Movistar LaLiga

Este nuevo encuentro de la 'Casa Blanca' se da también en el marco de las críticas de parte de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en relación al impulso que buscó el cuadro merengue para la Superliga Europea.



"Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo. Hay cuestiones que hay que hablar y reformar, es una de mis funciones en el Ejecutivo de UEFA, pero no se hace intentando presionar. La Superliga, tal como la han concebido, esta muerta. Tocar ahora la puerta a una negociación me parece hasta cínico", afirmó.



Después de que todos los clubes de LaLiga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que no fueron convocados, rechazaran unánimemente hoy en una reunión el proyecto de la Superliga, Tebas rebatió los argumentos dados por el presidente Florentino Pérez, para su puesta en marcha.





