Zinedine Zidane vive su segunda etapa como DT del Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Real Madrid no la pasa nada bien en LaLiga Santander. El fin de semana pasado cayó ante el Alavés 2-1 en condición de local, resultado que lo ha alejado de los primeros tres puestos del torneo. Ante ello, el director técnico Zinedine Zidane se ha ganado más que críticas de parte de la prensa española.

Este viernes y previo al choque ante el Sevilla como visitante por LaLiga, el director técnico del Real Madrid dio una rueda de prensa virtual en la que contestó de todo. Allí, Zinedine Zidane se mostró confiado en que sus dirigidos revertirán los últimos malos resultados.

"Por supuesto que hay fuerzas para revertir esto. Antes también hubo momentos complicados y siempre ha sido difícil. Me siento fuerte para encontrar soluciones y mis jugadores van a tener la chance de hacer un gran partido contra un gran rival", fue lo que sostuvo el DT del Real Madrid, según el diario AS.

Zidane, en la cuerda floja del Real Madrid

Asimismo, el también ex campeón del Mundial Francia 1998 con la selección de su país respondió si es que se considera intocable para el presidente Florentino Pérez. "Nunca he pensado eso, la verdad que ni como jugador ni como entrenador. Solo pienso en ganar mañana. El resto no me importa. Los jugadores son los primeros que no están contentos porque no salen las cosas", añadió 'Zizou'.

Luego del partido frente al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el primer equipo del Real Madrid se verá las caras ante el Borussia Monchengladbach por la fecha 6 y última de la fase de grupos de la Champions League. No ganar lo dejaría eliminado de la Copa de Europa en la primera ronda.