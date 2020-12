Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid desde el 2015 | Fuente: AFP

Aunque no es el mejor momento del equipo y dejar pasar puntos en cualquier competencia podría costarle su permanencia, Zinedine Zidane ha preferido no forzar nada y decidió no convocar a Sergio Ramos para el partido de este sábado donde Real Madrid visitará a Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El capitán merengue ya había vuelto a los trabajos con el plantel e incluso las últimas dos sesiones las completó con éxito, por lo que todo indicaba que volvería ante los andaluces. No obstante, 'Zizou' no lo integró en la lista de viajeros y se perderá su quinto partido consecutivo con el equipo.

"Con Sergio no vamos a arriesgar nada. La situación la conocemos y no quiero a un jugador con una molestia que pueda hacerse más daño, no es lo que queremos hacer. Veremos como salimos mañana y espero recuperar cuanto antes a todos los lesionados porque prefiero tener a todos los jugadores", señaló el francés en rueda de prensa, antes de hacer ofcial su nómina.

La baja de Ramos para medirse al Sevilla se une a las ausencias de Dani Carvajal, Fede Valverde, Eden Hazard, Luka Jovic y Mariano Díaz, quien se sintió en la última práctica.

Así, el retorno del '4' se produciría para el cotejo de mitad de semana contra en Borussia M'gladbach en el Alfredo Di Stéfano, donde Real Madrid se jugará su permanencia en la Champions League.