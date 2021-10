Carlo Ancelotti: "Estamos motivados porque es un partido muy importante contra Shakhtar" | Fuente: AFP

Este martes Real Madrid se medirá ante Shakthar por la jornada 3 de la Champions League y, previo al compromiso, Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se refirió a este importante encuentro y la necesidad de sumar de a tres.

"Aparte de Hazard, que ha tenido un pequeño problema, el resto ha llegado bien. Han vuelto Mendy y Marcelo. Kroos ha mejorado. Los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas. Estamos motivados porque es un partido muy importante", indicó Ancelotti en conferencia de prensa.

Asimismo, se refirió a los dos últimos encuentros de la 'Casa Blanca' en que ganaron por 1-0 ante Inter de Milan y luego cayeron por 1-2 ante Sheriff Tiraspol: "Hemos fallado en los últimos dos. Ha faltado un poco de orden. Pero el equipo está preparado. El Shakhtar es un equipo que juega muy bien, como jugaba Sassuolo".

Por último, el ex entrenador de AC Milan habló de la propuesta táctica que presentará ante el cuadro ucraniano: "No hemos mostrado una clara identidad es que algo ha pasado. He intentado defender con un 4-4-2 y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Este equipo tiene que jugar 4-3-3. Hay partidos que el equipo puede jugar sin un extremo puro, pero creo que es el mejor sistema para esta plantilla".

