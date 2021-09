Cómo ver, dónde y cuándo Real Madrid vs Valencia por LaLiga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

Poder blanco. Real Madrid visitará al siempre complicado Valencia en lo que será el marco de la fecha 5 de LaLiga Santander. Los merengues vienen de ganarle 1-0 al Inter de Milán por la Champions League.

El cotejo del Real Madrid frente al Valencia, que tendrá como escenario el Estadio Mestalla, está programad para este domingo 19 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., mismo horario en México y 9:00 p.m. en tierras españolas.

Será transmitido en Sudamérica vía la señal de DirecTV Sports, en tanto que en España lo vives por Movistar LaLiga. Mientras, en México va por SKY Sports. Real Madrid va con todo.

Real Madrid vs. Valencia: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 3:00 p.m.

El francés Karim Benzema no participó junto al resto de sus compañeros en la vuelta a los entrenamientos tras un día de descanso, después de la victoria contra el Inter y trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.



El delantero completó los 90 minutos en la victoria en la Champions y no ha habido parte médico sobre su estado, por lo que si se entrena mañana sábado, en la víspera del encuentro, estará disponible para el italiano Carlo Ancelotti.



El que no estará en Real Madrid será su compatriota Ferland Mendy, quien trabajó de nuevo en el gimnasio y en solitario sobre el césped, la tónica habitual del lateral izquierdo en su intento de recuperación de la periostitis tibial que el club comunicó que sufría el pasado 11 de mayo.



No termina de arrancar y, a pesar de entrar en la convocatoria para el partido del pasado domingo contra el Celta de Vigo (5-2), sigue trabajando al margen del grupo.



También se ejercitaron en el gimnasio el alemán Toni Kroos, recuperándose de una pubalgia; el galés Gareth Bale, quien sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha; el español Dani Ceballos, aún convaleciente de la lesión de tobillo que sufrió en el estreno de España en Tokio 2020; y el hispano-dominicano Mariano Díaz, del que no se conoce de forma oficial ninguna molestia o lesión.

¿Dónde ver el Real Madrid contra Valencia por TV?

Lo ves por las pantallas de DirecTV Sports, Movistar LaLiga y SKY Sports.

