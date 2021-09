Eden Hazard aún no rinde lo esperado en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que la ausencia de minutos de Eden Hazard en San Siro, en el estreno en la Champions League, se debió a unas molestias en la rodilla que arrastra y lamentó la rotura muscular que sufre Gareth Bale, al admitir que sufre una "lesión bastante importante".



"Eden Hazard no jugó porque tenía una pequeña molestia en la rodilla, ayer le molestaba pero entrenó y hoy lo hará otra vez", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.



Ancelotti no ocultó su opinión sobre el momento que atraviesa el jugador belga del Real Madrid, al que no ve preparado para disputar dos partidos consecutivos.

Hazard, un crack que aún no destaca en Real Madrid

Eden Hazard jugó ante el Celta, pero no contra Inter. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

"Ha mejorado sus condiciones pero tenemos que tener cuidado porque ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguidos puede ser complicado. Honestamente no está al nivel del pasado, pero está trabajando y tenemos confianza de que vuelva a tener su mejor condición", manifestó.



Sobre la lesión muscular de Bale, el técnico italiano lamentó su baja por más tiempo del que esperaba en un primer momento. "No sabemos cuanto tiempo necesita para recuperar. La lesión es bastante importante pero el tiempo de baja es difícil decirlo".



"Es una pena porque estaba bastante bien pero ahora solo podemos esperar. Puede pasar que con todo el desgaste de los partidos los jugadores se lesionen". sostuvo en la previa del duelo de este doming ante Valencia en Mestalla.

La lista de convocados del Real Madrid la integran:



Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidias.



Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Miguel Gutiérrez.



Volantes: Casemiro, Fede Valverde, Luka Modric, Lucas Vázquez, Isco Alarcón, Eduardo Camavinga y Antonio Blanco.



Delanteros: Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo y Jovic. (Con información de EFE)

