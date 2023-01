Carlo Ancelotti dirige a Rodrygo por segunda temporada consecutiva. | Fuente: Difusión

Momento que llamó la atención. La imagen de Carlo Ancelotti tras el primer gol del Real Madrid en La Cerámica ante Villarreal, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche a Rodrygo Goes, explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido.



"El cambio de Rodrygo creo que en el descanso tenía un musculo un poco cargado y he preferido no arriesgar. Ha hecho sus deberes, no ha saludado porque creo que se ha olvidado pero para mí no cambia nada", manifestó el DT del Real Madrid en rueda de prensa luego de la remontada 3-2.



Rodrygo regresaba en Copa del Rey a la titularidad, tras su suplencia en el clásico de la final de la Supercopa de España en Riad y se marchó frustrado del terreno de juego a los 56 minutos, con el Madrid perdiendo 2-0 y tras un encuentro en el que no brilló.

El Real Madrid de Ancelotti, Rodrygo y su pase a cuartos

Rodrygo fue titular en la tienda del Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Biel Aliño

La 'Casa Blanca' ganó en un partido en el que iba 2-0 abajo para pasar a la etapa de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los merengues caían con un gol de Etienne Capoue (4') y Samu Chukwueze hizo el 2-0 (42'), antes de Vinícius Junior acortara distancias (57'), Éder Militao igualara (70') y Dani Ceballos pusiera el 3-2 (86') que dio el pase al Madrid.

La victoria da aire al Real Madrid, que llegaba tocado tras perder el domingo en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona 3-1.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti despertaron en la segunda parte, tras volver a evidenciar sus problemas en defensa ante un Villarreal, que acabó acusando el cansancio.

El 'Submarino Amarillo' se adelantó pronto cuando Gerard Moreno dejó un balón a Capoue, quien marcó de tiro cruzado.

La 'Casa Blanca' intentó reaccionar pero se mostró demasiado impreciso, como un disparo de Federco Valverde desde el corazón del área se fue alto (10').

