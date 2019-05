Real Madrid vs Villarreal | Fuente: Real Madrid

Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan este domingo por LaLiga Santander. El partido por la fecha 36 se jugará en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 9: 15 de la mañana (hora peruana).

El regreso del brasileño Vinicius Junior, tras más de dos meses de baja por lesión, devuelve la luz a un Real Madrid apagado, con una plantilla abroncada en público por Zinedine Zidane tras caer en Vallecas, que quiere dejar buena imagen ante un Villarreal que busca la salvación.



Vinicius fue el encargado de ilusionar al madridismo durante una parte de la temporada, cuando Santiago Solari le dio paso. Su frescura y estilo de juego aportó algo de esperanza a una temporada que pronto tocaría a su fin. Coincidió con su lesión, de la que ya está recuperado y con opciones de tener minutos tras ganar ritmo como deseaba Zinedine Zidane.



El Villarreal viaja al Bernabéu con la idea de poder certificar su salvación, un objetivo que alcanzaría si gana su partido y algunos de sus rivales en la lucha por evitar el descenso no lo hacen.



Así, los tres puntos y una derrota de Valladolid, Girona o Levante, certificaría matemáticamente la permanencia en Primera de los castellonenses, e incluso un empate y una derrota de Girona y Levante, también valdría, ya que en la siguiente jornada ambos se enfrentarían y no podrían superar al Villarreal, que cuenta a favor con las diferencia particular.



El conjunto de Javi Calleja llega a este partido tras estar cuatro partidos sin perder, su mejor racha de la temporada, pero lo hace con cierta decepción, ya que no pudieron certificar su salvación la semana pasada, tras no poder ganar al Huesca en casa.(EFE)



Real Madrid vs. Villarreal: alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius o Isco y Mariano.



Villarreal: Andrés Fernández, Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Quintillà; Cazorla, Iborra; Pedraza, Fornals, Chukwueze; y Gerard Moreno.



Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño).



Estadio: Santiago Bernabéu.