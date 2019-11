Zinedine Zidane en el Real Madrid. | Fuente: EFE

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a hablar de Gareth Bale que se integró a los entrenamientos del cuadro merengue tras jugar con Gales y lucir una banderola con el lema “Gales, golf, Madrid, en ese orden”.

‘Zizou’ defendió a Bale, que fue criticado por burlarse supuestamente del Real Madrid. "Creo que se hace mucho ruido con el gesto de Bale y lo que hay que hacer es centrarse en el fútbol, yo como entrenador y él como jugador. Es demasiado ya. El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos. Yo sólo miro el rendimiento deportivo, no lo que se dice fuera. No me interesa lo de fuera", señaló en conferencia de prensa.

En otro momento, Zidane indicó que Bale puede ser una “jugador decisivo” y que contará con él en los próximos partidos del equipo español.

"Creo que puede ser un jugador decisivo. Sólo pienso en eso. Si no le pasa algo es un jugador muy importante. Cuando le pasa algo, claro, cuando está lesionado cada uno es diferente. Yo voy a contar con Bale, no es una novedad. Él va a estar enganchado", agregó.

Sobre el cuestionado respeto de Bale al Madrid, Zidane dijo que “no voy a entrar en eso. No es mi competencia. Yo soy entrenador del Real Madrid y Bale es mi jugador".

Zidane también señaló que habló con Bale y que está bien físicamente. "Hablé con Gareth como hablo con todos los jugadores. Hablo de lo del campo, no de lo de fuera. Está bien. Ha entrenado con normalidad", culminó.