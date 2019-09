Eden Hazard llegó al Real Madrid proveniente del Chelsea en el último libro de pases. | Fuente: Sport

Zinedine Zidane sabe por lo que está pasando Eden Hazard. En conferencia de prensa, el estratega del Real Madrid fue consultado sobre los primeros partidos del atacante belga en el equipo español y reconoció que su inicio como futbolista en el mismo club también fue similar. Incluso, señaló que tarde o temprano el ex-Chelsea irá jugando mejor.

"El inicio de Eden Hazard me recuerda al mío, pero yo estaba muy tranquilo porque sabía que iba a funcionar con el tiempo. En Italia fue peor, pues allí tardé tres meses en rendir de buena manera. Su desempeño no tiene que ver con su estado físico, no le voy a dar ningún consejo para jugar", dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane analizó el próximo partido del Real Madrid en la Champions League frente al Brujas. El entrenador francés aseguró que deben hallar un triunfo a como dé lugar, teniendo en consideración la posición en su grupo.

"La afición es importante y sabemos lo que queremos hacer. No empezamos bien la Champions League, pero en este partido necesitamos sumar sí o sí. Nuestro próximo objetivo es ganar porque somos cuartos en el grupo, así que tenemos la posibilidad de sumar. Siempre le digo a mis jugadores que cada cotejo es diferente", sentenció.