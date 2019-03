Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid. | Fuente: Real Madrid | Fotógrafo: YOAN VALAT

Real Madrid presentó oficialmente este lunes a su flamante entrenador Zinedine Zidane, que reemplazará a destituido Santiago Solari. ‘Zizou’ no ocultó su alegría por volver al cuadro merengue después de nueve meses.

“Es un día especial para todos y estoy muy feliz de volver a casa. No tengo nada que decir. Lo que quiero es otra vez trabajar Y poner al club donde tiene que estar. Lo único para mí es mañana empezar a trabajar”, declaró Zidane en conferencia de prensa.

Zidane reveló por qué le dijo sí al presidente del club, Florentino Pérez. “Cuando el presidente me llamó, yo no puedo decir no al presidente", agregó.

El entrenador francés también dio el motivo de su salida de Real Madrid el 31 de mayo del 2018. "Puede que el club no, pero la plantilla necesitaba un cambio. Había que cambiar. Había que hacer un cambio", expresó.

Zidane conquistó 9 títulos de 13 posibles en su primera etapa en Real Madrid: ganó tres Champions League, una Liga de España, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.