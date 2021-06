Sergio Ramos y su familia el día de su despedida del Real Madrid | Fuente: Real Madrid

El francés Zinedine Zidane agradeció a Sergio Ramos la historia que escribieron juntos en el Real Madrid, tras salir ambos del club al final de la temporada, y calificó al defensa sevillano como "leyenda" y "un gran capitán para la historia".



"Leyenda. Fue un gran placer y honor tenerte como compañero y jugador! Un gran capitán para la historia. Muchas gracias por todo", escribió junto a una foto en la que posa con Ramos con la última Liga que ambos conquistaron.



Zidane, desde el puesto de entrenador, no dudó en opinar sobre la situación que vivió Sergio Ramos este curso y pedir retiradamente a la directiva que renovase cuanto antes al capitán.

Ramos se despide entre lágrimas

Con lágrimas en los ojos, Sergio Ramos se despidió del Real Madrid, el equipo donde atesoró un palmarés de leyenda y de donde se marcha tras caducar una oferta por un año adicional que él había aceptado a regañadientes.

"Nunca me he querido ir del Real Madrid"; "me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más", porque el Madrid "es mi casa", dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.

Zinedine Zidane y Sergio Ramos | Fuente: Instagram

El ex capitán Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el Madrid, donde a lo largo de 16 temporadas atesoró 22 títulos, entre ellos cuatro ligas de campeones, cinco ligas españolas y cuatro mundiales de clubes.

Según dijo, el club merengue le propuso prolongar por un año y con una bajada de sueldo, del 10% según el diario deportivo Marca.

Una oferta que no le gustaba, no tanto por las condiciones económicas -"el dinero nunca fue un problema", afirmó este jueves- sino porque él quería dos años más.

Finalmente aceptó la propuesta que había encima de la mesa, pero para su sorpresa, dijo, se encontró con que la oferta había caducado. Esto se le notificó la semana pasada a través de su hermano y representante, René Ramos.

"A mí nunca se me comunica que la oferta tiene fecha de caducidad", aseveró el futbolista, quien se dijo sorprendido, ya que había dado su respuesta antes de la expiración de su actual contrato, el 30 de junio próximo. "Desconozco los motivos por los que la oferta Sergio Ramos tiene caducidad", insistió.

