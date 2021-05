Zinedine Zidane dejaría el banquillo del Real Madrid al final de LaLiga 2020-21 | Fuente: Real Madrid

Tiene por delante el último partido de la temporada y todavía la opción de ser campeón de LaLiga, sin embargo, por la cabeza de Zinedine Zidane estaría la posición de dar por finalizada su etapa como entrenador del Real Madrid. En la previa al partido ante Villarreal, el francés fue reflexivo y quiso agradecer a sus futbolistas por el esfuerzo en el curso.

"Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo. Siempre les estaré muy agradecido. Que piensen eso es muy bonito como entrenador. Mis jugadores lo han dado todo de principio a final, con dificultades, con COVID y lesiones. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, soy muy crítico conmigo mismo. Soy un ganador, no me gusta perder. Yo en mi vida doy todo para ganar, esto es el ADN del Real Madrid", indicó ‘Zizou’.

Su salida del Real Madrid es un tema que surgió en las últimas semanas y aunque Zinedine Zidane no quiso ser explícito sobre su futuro (le queda un año más de contrato), dijo estar “seguro” que el Madrid puede ser mejor equipo sin él.

"Lo importante no es lo que voy a hacer yo, es el equipo. Tendremos tiempo de hablar de eso. Después de 37 jornadas, ¿piensas que vamos a perder tiempo en pensar en lo que va a pasar el próximo año?", preguntó.

"Me han criticado muchísimo, es parte de la vida y del fútbol, pero pedí que nos dejen trabajar. Somos campeones de la última Liga, y estos jugadores se merecen luchar hasta el final. Cambiamos la situación y lo estamos llevando hasta el límite, hasta el último partido. Vivimos para vivir estas emociones", añadió el francés.

Real Madrid y Zinedine Zidane están a dos puntos del líder Atlético y en la fecha final se medirá al Villarreal. Necesitan ganar y esperar un traspié de su vecino para ser campeones de LaLiga.

