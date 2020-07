Migue Trauco jugó en amistoso de Saint Etienne | Fuente: Saint Etienne

Miguel Trauco es de los jugadores de la Selección Peruana que suele tener más minutos en los equipos de Ricardo Gareca. El 'Tigre' cuenta con diversas alternativas para la conformación de sus titulares, pero en el caso del lateral izquierdo, prácticamente siempre recurre al 'Genio'.



Su continuidad en la bicolor no va de la mano con lo que vive en su club. En Saint Etienne, desde la llegada del entrenador Claude Paul, el peruano ha tenido participación en el equipo pero no es titular indiscutido y durante el tiempo de preparación para la próxima temporada, el estratega no cambió de opinión. Trauco no está entre sus primeras alternativas para su plantel.

Desde que volvieran a las prácticas, el exfutbolista de Universitario de Deportes ha entrenado con su escuadra, sin embargo, no fue considerado en los amistosos de preparación con Niza ni ante Sporting Charleroi. Su permanencia en la Ligue 1 no es segura y en Grecia mencionan del interés del Olympiakos por obtener su contratación.

No obstante, la excepción fue este sábado. Saint Etienne enfrentó en dos cotejos a Anderlecht. En el primer juego, el brasileño Gabriel Silva se marchó lesionado a los 34 minutos, por lo que Paul decidió el ingreso de Miguel Trauco. Aquel cotejo terminó con derrota para los franceses, pero el lateral volvió a sumar minutos. No jugaba desde el 1 marzo, cuando arrancó las acciones contra Lyon por la Ligue 1.

El 27 de julio sostendrán la final de la Copa de Francia ante el PSG y por ahora Trauco buscará ganarse la confianza del técnico para seguir con su ciclo en Francia.