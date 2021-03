Zinedine Zidane: "Celta de Vigo te mete en dificultades con su juego interior" | Fuente: AFP

Este sábado Real Madrid venció por 3-1 a Celta de Vigo en partido por LaLiga y, por su parte, el peruano Renato Tapia jugó todo el partido disputado en el estadio Balaídos. Tras el compromiso, Zinedine Zidane, entrenador del cuadro 'blanco' se refirió a esta victoria y se mostró satisfecho con lo propuesto por su equipo, aunque también elogió al equipo del volante peruano.

“Es un partido completo. Interpretamos muy bien. Empezamos fuerte con la posesión de balón. La pena es el gol que nos meten justo antes del descanso. Luego sufrimos un poco más en la segunda parte, pero nos merecimos la victoria. Es muy importante para seguir con lo que estamos haciendo", indicó el entrenador francés.

Sobre las faltas cometidas por Celta de Vigo, agregó: "Es una parte del fútbol también. Es un buen equipo que si no estás atento te mete en dificultades con su juego interior. Tres puntos y a seguir”.

Asimismo, también fue consultado por ser su décimo partido sin perder: “Dentro de la temporada tienes momentos difíciles, como todos. Estamos en el tramo final, que es importante. Y creemos en lo que hacemos. La pena es que hay muchos que se van con la selección y van a jugar con la selección. No a descansar. Es un poco jodido para mí como entrenador del Real Madrid”.

Por último, llenó de elogios el desempeño de Karim Benzema, goleador de su equipo: "Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo… Para mí, como entrenador del Real Madrid, mejor para nosotros. Lo que ha hecho hoy es espectacular. Me alegro porque es un trabajador y quiere más. Desde el minuto 1 hemos ido a por el partido y merecimos la victoria”.

.

NUESTRO PODCAST

Algunas personas que quedaron con síntomas después de tener Covid-19 se aliviaron tras recibir la vacuna ¿Por qué?

Los científicos apenas están comenzando a estudiar cualquier efecto potencial de las vacunas sobre los síntomas prolongados de Covid19. Los informes de los médicos también varían. El Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio de Inglaterra respecto a este tema, donde hasta el 40% de personas con síntomas tras vencer al coronavirus han mejorado tras recibir las dosis de la vacuna.