"Me gustaría volver": Ricardo Gareca confesó en dónde le gustaría dirigir

Ricardo Gareca, de momento, está sin equipo. Y es que tras salir de Vélez Sarsfield por malos resultados, el exentrenador de la Selección Peruana no cuenta con un club.

En el pasado, luego de su paso por Universitario de Deportes entre 2007 y 2008, Ricardo Gareca pasó por el Palmeiras en Brasil. Justamente, al popular 'Tigre' le gustaría dirigir nuevamente en la liga brasilera de primera división y así lo indicó en entrevista en Nosso Palestra, un programa dedicado al cuadro 'verdao'.

"Brasil es un país más que maravilloso. La verdad que es increíble cómo me trataron y cómo me hicieron sentir. Me gustaría volver a ese país porque estoy muy agradecido", sostuvo Gareca.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Ricardo Gareca y su agradecimiento a Brasil

Ricardo Gareca inició su carrera como entrenador en San Martín (Argentina). | Fuente: EFE

Posteriormente, recordó lo que fue su trabajo con el buzo del conjunto de Sao Paulo, con el que no pudo ganar títulos.

"Lo más complicado fue el tema del idioma porque para mí es muy importante hablar con mis futbolistas y poder transmitir ideas. Necesitaba un traductor", indicó el estratega argentino.

Por último, Ricardo Gareca agregó que el Palmeiras "es un club grande que me trató muy bien, pero lamentablemente no se dieron los resultados". "Actualmente tiene grandes jugadores. Los sigo y creo que lo hacen en todo el año es genial", apuntó.

De otro lado y al encontrarse sin dirigir, el DT es uno de los candidatos a llegar a la Selección de Paraguay en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto, quien salió de la albirroja en los últimos días.

Otros entrenadores que suenan son Daniel Garnero (Libertad), Diego Alonso (libre), Gustavo Alfaro (libre, exdirector técnico de Ecuador) y Francisco Arce (Olimpia).

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe del virus Nipah?

El virus Nipah está causando un brote en la India. ¿Qué se sabe de este virus? ¿podría expandirse como la Covid-19?