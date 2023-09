Ricardo Gareca sobre ausencia de Christian Cueva ante Paraguay: "Para nosotros, era un jugador vital"

Perú empezó con un buen resultado las Eliminatorias Sudamericanas. De visitante, logró un empate a cero contra Paraguay, en Ciudad del Este, a pesar que jugó con un hombre menos desde los 44 minutos de juego por la expulsión de Luis Advíncula.

Al respecto, Ricardo Gareca se pronunció sobre la Selección Peruana en su primer partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"No vi el partido en su totalidad, vi el resumen final. Siempre Paraguay es muy difícil, es una selección complicada pero creo que lo manejó, se defendió más de lo que atacó pero tiene que ver con haberse quedado con un hombre menos. Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos, son muchachos que los tuve yo y una selección que tuvimos muchos años, todo me produce nostalgia pero una nostalgia linda", agregó para el programa 'Oscar Torres en la Red'.

En otro momento, el exseleccionador de la bicolor destacó la ausencia de Christian Cueva en el enfrentamiento ante los guaraníes al no entrar en los planes de Juan Reynoso.

"Para nosotros Cueva era un jugador vital, no porque le regaláramos algo, sino porque lo demostraba en el campo de juego. Tienes que respaldar cuando hay una buena producción, una buena entrega y siempre la tuvo", culminó Gareca.

