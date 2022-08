Juan Román Riquelme rompió su silencio tras la pelea entre Zambrano y Benedetto | Fuente: AFP

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, rompió su silencio tras la reciente pelea que tuvo como protagonistas a Carlos Zambrano y Darío Benedetto durante el descanso del partido ante Racing Club.

Riquelme confirmó que hubo una pelea entre los futbolistas, donde Carlos Zambrano resultó con un evidente golpe sobre la parte izquierda del rostro, pero apuntó que estos casos no deben repetirse.

"Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque tú siempre estás enojado con el rival. No sé por qué pasó, yo no estuve ahí adentro. Yo ya estoy viejo, no puedo jugar más al fútbol. Las cosas que pasan ahí adentro tienen que quedar ahí, por lo menos cuando yo era jugador. Todos cometemos errores, hay que darle para adelante. Sí, no deja de ser raro, eso es verdad", dijo el exmediocampista en entrevista con ESPN.

Juan Román Riquelme recalcó que las diferencias entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto fueron aclaradas, a pesar que el club impuso como sanción que ambos no sean considerados en los dos próximos partidos de Boca Juniors.

"Ellos han tenido su charla en el vestuario después del partido y en el hotel. Ya han aclarado las cosas, son gente grande. Esperemos que no se repita. No sale en ningún lado cuando hablo con cada uno de ellos, pero cuando lo hago con todos, sí. Los jugadores tienen que ser profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian", manifestó.

Riquelme y los elogios a Carlos Zambrano

Riquelme fue consultado respecto a Carlos Zambrano, quien recibió el mismo castigo deportivo que Darío Benedetto. Para el vicepresidente de Boca Juniors, el zaguero de la Selección Peruana siempre tuvo un buen comportamiento, incluso cuando le tocó ser suplente en el conjunto ‘xeneize’.

“Zambrano se comportó como un caballero. Disputó todos los partidos con su selección. Vino dos años, no le tocó jugar porque Russo y Battaglia eligieron jugar con Izquierdoz y Rojo. Él jugando su selección cada partido y no escuchaba en la TV que tenía que jugar”, apuntó.

Zambrano castigado en Boca Juniors

Boca Juniors hizo oficial este martes el castigo para Carlos Zambrano y Darío Benedetto tras la pelea que protagonizaron en el intermedio del empate con Racing Club en Avellaneda.

Los futbolistas no serán tomados en cuenta para el cotejo contra Rosario Central en La Bombonera, ni tampoco para el duelo con Defensa y Justicia el domingo 21. No obstante, la prensa argentina apunta que los jugadores también recibirían una sanción económica.





