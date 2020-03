Arquero de Atlético Tucumán: "Nuestra postura es no jugar, priorizar la salud". | Fuente: EFE | Fotógrafo: WALTER MONTEROS

Esta tarde River Plate se enfrentaba a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Superliga Argentina; sin embargo, ayer por la tarde, el club 'millonario' dio a conocer que no se presentará en el partido y mantendrá el estadio a puerta cerrada para prevenir el coronavirus.

Del otro lado, Tucumán optó por viajar de todas formas y presentarse en el Monumental de Núñez, donde no encontró a nadie. Sin embargo, lejos de la decisión del cuadro visitante, los mismos jugadores del 'Decano' respaldaron la decisión de River Plate.

"Nuestra postura es, desde ya, no jugar. Priorizar la salud. No solo está en riesgo nuestra salud, sino la de nuestras familias. No es solo a nivel futbolístico, sino a nivel social. Creo que lo ideal hubiese sido suspender", sostuvo Cristian Lucchetti, arquero de Atlético Tucumán, para ESPN.

También afirmó que, ante la posibilidad de que la siguiente fecha no se juegue, no tendría sentido iniciar el torneo. "¿Cuál es la gracia? ¿qué ganas jugando un partido y suspendiendo la semana que viene? No se ha hecho nada desde la lógica ni de la coherencia", sentenció Lucchetti.

A las afueras del Monumental de Núñez llegaron el árbitro del compromiso, Germán Delfino, y el departamento de utilería de Atlético Tucumán; sin embargo, no pudieron ingresar al recinto.