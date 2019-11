Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. | Fuente: AFP

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no habló de su futuro en el cuadro ‘millonario’ ante los rumores de su posible salida a fin de año, luego de una exitosa etapa.

"Primero no vine hacer ningún anuncio si ésa era la expectativa. Es una de las habituales conferencias previas a los partidos, no cambia nada. Estamos a dos días de arrancar de nuevo la competencia de la Superliga, no tengo nada para anunciar. Tal vez sí agradecer a la gente que nos acompañó que estuvo con nosotros en Lima, que confió en nosotros. A la gente que no pudo ir, a la gente que nos recibió, eso no sucede habitualmente en nuestro fútbol”, declaró Gallardo en conferencia de prensa.

El ‘Muñeco’ Gallardo, además, reconoció que en River Plate aún están dolidos por la derrota ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores.

"Hay que asimilar la derrota y empezar a sanar, es válido que vayamos sintiendo la derrota, sabiendo el reconocimiento de la gente. Eso es consecuencia de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. La posibilidad de ganar o perder está siempre. Hemos ganado mucho y cuando nos toca perder no cambiamos nada, hay orgullo y respeto”, agregó.

Cabe indicar, que la prensa internacional informó que Gallardo era una de las opciones para asumir la dirección técnica de Barcelona. Incluso el exjugador azulgrana Rivaldo dijo que el argentino está capacitado para llegar a Camp Nou.