Marcelo Gallardo | Fuente: AFP

El último miércoles River Plate cayó por 1-2 ante Tigre en el estadio Monumental de Núñez y fue eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga argentina. Tras la derrota, Marcelo Gallardo, entrenador del conjunto 'millonario', conversó con la prensa.

"No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando", sostuvo Gallardo en conferencia de prensa.

Luego, el 'Muñeco' agregó: "Llegó el gol de Enzo (Fernández) y eso nos dio el envión. Pero luego del segundo gol de Tigre, nos golpeó emocionalmente. Nos tocó quedar eliminados de esta Copa, queda felicitar a Tigre".

Asimismo, también reconoció que no hubo penal en contra de Palavecino: ""Estuvo bien el árbitro en no cobrar el penal, fue un acierto. El arquero no se lo quiere llevar puesto".

Por otro lado, Gallardo indicó: "Estas derrotas son duras, no las esperas... No hay ninguna excusa, al partido llegamos bien, descansados y con mucha ilusión. El equipo venía bien, pero nos encontramos con una mala noche en general, no pudimos fluir en el juego, no tuvimos un buen funcionamiento ni las individualidades estuvieron lúcidas. Hay que olvidar rápido lo que pasó".