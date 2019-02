River Plate se encuentra en el sexto lugar de la Superliga Argentina. | Fuente: Prensa River Plate

El partido entre Banfield y River Plate por la fecha 19 de la Superliga Argentina que terminó en un empate 1-1 se vio opacado por un apagón que se dio durante el primer tiempo y duró aproximadamente 20 minutos. El duelo, cuando aún iba sin goles, tuvo que ser paralizado hasta que el grupo electrógeno del Estadio Florencio Sola volviera a estar operativo.

Si bien cuando ocurren este tipo de apagones ambos lados lo suelen tomar con normalidad, las cosas no sucedieron de esta manera en esta oportunidad. Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, expresó su molestia por esta acción al término del cotejo porque aseguró que se realizó solo para que un elemento de Banfield pueda ir a los servicios higiénicos.

"Había un futbolista de Banfield que quería ir al baño, fue eso. En un partido donde uno no regala nada, no te vas a quedar con un hombre menos. Yo vi cuáles fueron las señales y después pasó lo que pasó. No voy a culpar a nadie porque no tengo ninguna prueba, pero desestabilizar con una pavada así no le conviene al espectáculo. En el campo vi las cosas que pasaron y, además, un futbolista de Banfield me lo confirmó", dijo Gallardo en rueda de prensa.

Un día después del partido, Alejandro Kohan, preparador físico del Banfield, reveló que el jugador Martín Payero venía sufriendo problemas estomacales de cara a este cotejo y aprovechó el apagón para poder ocuparse. No obstante, en ningún momento mencionó que cortaron luz a propósito.