Bayern Munich: "Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá" | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONNY HARTMANN

Cada vez el panorama se complica para Barcelona. El presidente de la junta directiva del Bayern Munich, Oliver Kahn, volvió a descartar que el polaco Robert Lewandowski, que está deseoso de fichar por otro equipo, deje al campeón de la Bundesliga antes de que termine su contrato en 2023.

"Esta cuestión no se plantea. Robert Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá", declaró el exportero de la selección alemana. Al mismo tiempo, Kahn reiteró que hizo una oferta de contrato al artillero polaco más allá de 2023. "Hemos hecho una oferta concreta a su asesor. De lo contrario, no diríamos eso", señaló 'Welt am Sonntag'.

Tras el último partido de la temporada, Robert Lewandowski había anunciado que quería dejar Bayern Munich. El delantero de 33 años también aseguró que no había recibido ninguna oferta del cuadro bávaro para ampliar su contrato, que expira en 2023.

Barcelona aún piensa en el fichaje de Lewandowski

Ante la postura del Bayern Munich, la posible llegada de Robert Lewandowski al Barcelona se complica. Ello también lo reconoció el técnico Xavi Hernández, quien considera que “no es fácil” la operación.

"Es una de las opciones, de las posibilidades. Lo ha dicho él mismo, que se quiere marchar. Hay unas negociaciones de por medio, tiene contrato. No será fácil negociar siendo el Bayern, pero es una de las opciones, sí", expresó.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Munich, también mencionó recientemente una oferta. Debido a las declaraciones contradictorias de Robert Lewandowski, Hainer explicó que solo se redactaría y presentaría un contrato escrito una vez que todo se hubiera negociado verbalmente entre las partes contratantes.





