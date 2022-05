Xavi: "Lewandowski es una de las opciones, pero no es fácil negociar con Bayern" | Fuente: EFE

El interés por el ‘9’ es público. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el fichaje de Robert Lewandowski es "una de las opciones" que manejan para reforzar su plantel en el próximo mercado, aunque "no será fácil" negociar con el Bayern Munich.

"Es una de las opciones, de las posibilidades. Lo ha dicho él mismo, que se quiere marchar. Hay unas negociaciones de por medio, tiene contrato. No será fácil negociar siendo el Bayern, pero es una de las opciones, sí", declaró en rueda de prensa sobre el delantero del conjunto ‘bávaro’.

Barcelona quiere a Robert Lewandowski, quien ya expresó su deseo de marcharse del Bayern Munich, pero la entidad germana no quiere dejar ir al polaco, quien tiene un año más de contrato.

Xavi Hernández insistió en que no pueden "competir" con clubes más poderosos económicamente por figuras de talla mundial, citando el caso Erling Haaland, quien finalmente se decantó por el Manchester City

"No podemos competir, la situación económica es la que es. No hemos entrado en la puja por Haaland ni Mbappé, nos hubiese gustado, pero es lo que hemos heredado. No se puede mirar para atrás. Hay que hacer piña. Hay que competir y hacer que el Barcelona vuelva a ganar títulos. Debemos ser competitivos a partir de ya", indicó.

Barcelona no se rinde por el fichaje de Lewandowski

Aunque la traba en el fichaje de Robert Lewandowski por Barcelona es la postura del Bayern Munich, Xavi confía que el elenco azulgrana podrá negociar y en todo caso optar por otra alternativa.

"El presidente me transmite confianza y que podremos reforzarnos. Hemos hecho una planificación deportiva y a partir de ahí veremos. No quiero hablar de dinero, yo estoy para hacer un diagnóstico futbolístico", concluyó.





