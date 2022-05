Bayern Munich: "Robert Lewandowski dijo que le gustaría dejar el club" | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONNY HARTMANN

El Barcelona se ilusiona con el ‘9’. El director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, confirmó que el polaco Robert Lewandowski ha optado por "no aceptar" la oferta de renovación de su contrato, que finaliza en 2023, y que informó su deseo de "dejar el club", un movimiento que podría acercarle al elenco azulgrana, cuadro que desea ficharlo.

"Hablé con 'Lewa'. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta para renovar el contrato y que le gustaría dejar el club. Dijo que le gustaría hacer otra cosa", reconoció Salihamidzic a ‘Sky Sport’, sin desvelar en qué equipos le gustaría recalar el dos veces ganador del premio FIFA The Best.

Sin embargo, el dirigente del Bayern Munich explicó que la actitud de la entidad germana sigue siendo la misma y que siguen apostando por que se quede. "Nuestra actitud no ha cambiado: Robert Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho", manifestó.

Bayern Munich impide la salida de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ganó la Bundesliga 2022 con Bayern Munich y es el goleador del certamen | Fuente: AFP

Las intenciones de Bayern Munich y Robert Lewandowski, de 33 años, apuntan a caminos distintos. El entrenador del conjunto bávaro, Julian Nagelsmann, aseguró que el polaco entraba en sus planes. "Se conoce la actitud del club, mi actitud hacia Robert y la situación del contrato", manifestó.

Robert Lewandowski es actualmente el máximo goleador de la Bundesliga, competición que volvió a ganar con el Bayern, además de acumular también 13 goles en la Champions League. A pesar del éxito en Alemania, el ‘9’ busca un nuevo destino y Barcelona espera por él.





