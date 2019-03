Roberto Ovelar y José Luis Chilavert tuvieron una agitada discusión en las redes sociales. | Fuente: CEET/EFE

Los tiempos donde José Luis Chilavert se pelea en Twitter aún no han acabado. El ex portero de la Selección de Paraguay, muy polémico en sus publicaciones en la mencionada red social, esta vez tuvo una discusión con el delantero Roberto Ovelar, quien anteriormente vistió la camiseta de Alianza Lima y hoy le toca defender el escudo del Millonarios de Colombia.

Todo comenzó con una publicación de parte de Roberto Ovelar, donde invita a que haya más política social y menos criminal. José Luis Chilavert, quien ha tenido mucho protagonismo en Twitter por sus opiniones respecto a la política de Paraguay, le respondió dándole la contra y ese fue solo el inicio de una discusión que no finalizó de buena manera.

Después de un par de respuestas entre ambos, José Luis Chilavert terminó bloqueando a Roberto Ovelar y eso desató la ira del 'Búfalo. El propio atacante paraguayo calificó al ex guardameta como cobarde, criticando el hecho de que 'ningunee' a la gente solo por no ganar lo mismo que él cuando ya no tiene argumentos.

"Si para ti pedir la no violencia es ser socialista, qué ignorante que sos. Yo no he ganado, pero no escupo a los jugadores rivales y eso me hace humano. Es normal que a falta de argumentos salgas con cosas como estas y luego me bloquees para que no pueda verlas, qué cobarde que sos", dice la publicación de Roberto Ovelar.