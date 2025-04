Expulsión para Kylian Mbappé: la terrible patada contra rival en el Real Madrid vs Alavés por LaLiga [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, fue expulsado a los 38 minutos del partido contra el Alavés por una dura entrada sobre Antonio Blanco en partido de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.



El árbitro César Soto Grado en un primer momento le mostró cartulina amarilla, pero fue avisado desde el VAR y, tras revisar la acción en el video, cambió su decisión y le enseñó la tarjeta roja, con lo que el Real Madrid se quedó en inferioridad numérica.

De esta manera, Mbappé fue expulsado 5 años, 11 meses y 15 días después, al realizar una dura entrada golpeando con los chimpunes sobre Antonio Blanco en la visita del Real Madrid al Alavés, en la cuarta ocasión que ve la roja, siempre directa, en 503 partidos oficiales en su carrera.



Mbappé no era expulsado desde el 27 de abril de 2019, en una final de Copa de Francia con el PSG ante el Stade Rennes, en la que recibió una roja directa en el último minuto de la prórroga, el 119. Tras el empate a dos tantos en el partido, no pudo lanzar un penal de la tanda y su equipo perdió el título (8-7).



Curiosamente, dos de las tres expulsiones que recibió como profesional, todas en las filas del PSG, se produjeron ante el mismo rival, el Stade Rennes. La primera de su carrera el 30 enero de 2018 en una semifinal de la Copa de la Liga a los 61 minutos. No afectó al triunfo del club parisino (2-3).

Como vas a entrar así.



Roja a Mbappé clarísima, esto pinta mal.

Real Madrid vs Alaves: así arrancaron en partido

Alavés: Owono; Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez; Antonio Blanco, Joan Jordán, Carlos Vicente, Carlos Martín, Aleñá y Kike García.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Camavinga, Tchouaméni; Rodrygo, Arda Güler y Mbappé.