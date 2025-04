"Representamos a Perú con orgullo, humildad y responsabilidad": Los Mirlos y su primera experiencia en Coachella 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La emblemática agrupación de cumbia psicodélica peruana, Los Mirlos, vivió un hito en su carrera al presentarse por primera vez en el reconocido festival Coachella 2025, celebrado en California, Estados Unidos. El líder de la banda compartió sus impresiones sobre esta experiencia inolvidable, destacando tanto la magnitud del evento como el valor simbólico de representar al Perú ante un público internacional.

“Estamos contentos y agradecidos por el cariño de mi querido Perú y de todo Latinoamérica. Felices de participar de Coachella. Fue bonito, fue una experiencia linda, es inmenso, hay que movilizarse en carritos”, relató entre risas Jorge Rodríguez, integrante fundador de la agrupación, al programa Ampliación de Noticias, de RPP.

Durante su paso por Coachella 2025, los músicos se mostraron sorprendidos por la organización y la convivencia entre artistas de todo el mundo. “Hemos tratado de recorrer todos los escenarios, me he quedado sorprendido. Todos comen juntos, como el elenco, artistas, músicos”, contó, resaltando la atmósfera de camaradería.

Aunque admitieron sentir nervios previos al show, aseguraron que los años de trayectoria y participación en otros festivales internacionales les dieron la preparación necesaria. “Extraordinario. Teníamos nervios, pero hemos estado en diferentes festivales en el mundo. Con mucho orgullo, humildad y responsabilidad, representamos a nuestro país. Era un público mixto”, añadió.

Uno de los momentos más comentados de su presentación fue el nuevo arreglo que hicieron al tema El Escape, su famosa pieza instrumental. “Le hicimos un arreglo, tiene una similitud con la batería de We Will Rock You de Queen, pero no es. Esa es la psicodelia de Los Mirlos, por el sonido de la batería”, explicó.

Los Mirlos brillan en Coachella 2025: "Fuimos con el corazón lleno de orgullo" | Fuente: RPP

Así fue como Coachella invitó a Los Mirlos

La invitación al festival no fue algo repentino. Desde octubre de 2023, los organizadores ya habían mostrado interés en llevar al grupo a Coachella, pero por cuestiones de tiempo y trámites migratorios no se pudo concretar en ese momento. Fue gracias a la gestión de su hijo menor, quien también funge como su mánager, que finalmente se cerró la participación en 2025. “Mi hijo llegó a Los Ángeles para conversar con la organización y así se concretó la participación de Los Mirlos”, detallaron.

Finalmente, Los Mirlos destacaron la importancia de este paso no solo para su trayectoria, sino para la música peruana en general:

“Estamos abriendo camino para otros artistas. Coachella está viendo a Perú por medio de nosotros. Así como en 1980, cuando viajamos a Argentina y abrimos camino allá, ahora sucede lo mismo en Coachella. Me siento muy contento. Esta historia continúa”.

Con más de cinco décadas de historia, Los Mirlos siguen demostrando que su legado musical que se mantiene vigente y que continúa abriendo fronteras.

¿Cuándo es la segunda presentación de Los Mirlos en Coachella 2025?

De acuerdo con el festival de Coachella, Los Mirlos tocarán en el próximo viernes 18 de abril en el siguiente horario:

Viernes 18 de abril

Escenario Sonora: 7:30 p.m. a 8:10 p.m.

¿Cómo fue la primera presentación de Los Mirlos en Coachella 2025?

El viernes 11 de abril, Los Mirlos aparecieron en el escenario siendo aplaudidos por el público. Luego de que cada integrante tomara su instrumento, la agrupación hizo un vibrato marcando el ritmo al estilo de cumbia.

“Hola. How are you, Coachella? (...) Qué bonito. Buenas noches, Estados Unidos”, gritó el líder y vocalista del grupo Jorge Rodríguez Grández ante los gritos de los asistentes.

Al sonido de la guitarra, el piano, la bateria y los tambores, Los Mirlos iniciaron su primera presentación en Coachella 2025. “Esto es el Perú, su cultura y música (…) Cumbia amazónica para ustedes”, señaló el músico iniciando el concierto con el mencionado tema.

Para terminar su presentación, el grupo tocó Muchachita del oriente y Un Traguito de Ayahuasca. Antes de retirarse, Los Mirlos sacaron la bandera del Perú, y otra bandera de Estados Unidos, para tomarse una histórica fotografía. “Muchas gracias. ¡Viva Coachella y viva el Perú!”, señaló Jorge Rodríguez.