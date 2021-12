Romelu Lukaku jugó en Inter de Milán desde 2019 hasta 2021. | Fuente: AFP

Los aficionados del Inter de Milán se muestran divididos sobre la posibilidad de que el delantero belga Romelu Lukaku regrese al equipo tras pedir disculpas a los "tifosi" interistas por su precipitada salida del club el pasado verano europeo, con una ligera ventaja de los que apoyan su vuelta.



Una encuesta online efectuada por la Gazetta dello Sport revela que el 53 % están a favor del regreso Romelu Lukaku, de 28 años, mientras que un 47 % se ha manifestado en contra de la vuelta del exatacante del Inter de Milán.



En una entrevista con Sky Sports, Lukaku se disculpó con los seguidores del Inter por su apresurada salida del club. "No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí", sostuvo.

Lukaku, con deseo de regresar al Inter de Milán

Romelu Lukaku tiene contrato en Chelsea hasta mediados de 2026.

"Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", añadió el internacional belga, que dijo no sentirse bien en el Chelsea.



Asimismo, sostuvo que "físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional".



Romelu Lukaku reconoció que la forma de irse del Inter no fue la correcta. "Debió ser distinta. Son cosas que se quedarán para siempre. Quiero pedir perdón a los aficionados", añadió.

Por otra parte, el elenco 'nerozzurro' anunció que tres jugadores de su plantel dieron positivo a la Covid-19 y se sumó a los demás equipos de la Serie A que se han visto afectados por el coronavirus.

“El FC Internazionale Milano anuncia que Alex Cordaz , Edin Dzeko y Martin Satriano dieron positivo por coronavirus tras las pruebas realizadas ayer en Appiano Gentile”, señaló el cuadro ‘Nerazzurri’ mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales oficiales. (EFE)

