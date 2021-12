Romelu Lukaku no la pasa bien en el Chelsea de Thomas Tuchel. | Fuente: EFE

Para esta temporada, Chelsea tiró la casa por la ventana y pagó 115 millones de euros por el fichaje de Romelu Lukaku procedente del Inter de Milán. Aunque, el presente del delantero no es el mejor.

Romelu Lukaku no es titular indiscutible en Chelsea y el último jueves declaró no sentirse contento al no tener los minutos de juego deseados en el campo de juego, además de manifestar su intención de volver a ser 'neroazzurro'. Ante ello, el entrenador Thomas Tuchel fue consultado sobre su atacante.

"Voy a ser sincero. No me gustaron (sus declaraciones) porque traen ruido y eso es algo que no necesitamos", fue lo que sostuvo Tuchel en rueda de prensa en Chelsea. Espero solucionar cualquier inconveniente con Lukaku.

Tuchel conversará con Romelu Lukaku en Chelsea

Romelu Lukaku tiene cinco goles en la Premier League 2021-22. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Asimismo, el exestratega del Borussia Dortmund y PSG indicó que conversará con el internacional con la Selección de Bélgica en el corto plazo.

"Voy a hablar con él en privado. Me sorprende porque no lo veo infeliz, sino más bien todo lo contrario. Podemos tomarnos un tiempo para entender qué es lo que le pasa. No lo veo así diariamente", añadió.

Hay que tener en cuenta que Romelu Lukaku, en diálogo con SKY Sports, declaró que "Thomas Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir".

Por otra parte, el primer equipo del Chelsea se prepara para lo que será el partido de este domingo contra Liverpool por la fecha 21 de la Premier League.

Viene de empatar 1-1 con el Brighton y está en el segundo puesto con 42 puntos, a ocho unidades del líder Manchester City.

