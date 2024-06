Raphinha respondió a críticas de Ronaldinho: "Me cuentan que le pidió entradas a Vini Jr. para ver nuestros partidos"

La Selección de Brasil se prepara arduamente para su debut en la Copa América 2024 frente a Costa Rica. Pero el exfutbolista Ronaldinho fue muy crítico con el equipo por Dorival Junior, afirmando que no verá ninguno de sus partidos.

Raphinha se sorprendió al oír lo expresado por 'Dinho', mostrando su total desacuerdo y dando a conocer que el exmundialista le había pedido entradas a Vinicius Jr. para no perderse los partidos de la Selección de Brasil.

“¿La declaración de Ronaldinho? No sé si fue una promoción o no, pero… hace unos días me cuentan que le pidió entradas a Vini Jr para venir a ver nuestros partidos (risas)”, dijo el extremo.

No todo quedó allí, porque el actual atacante del combinado brasileño agregó: “En cualquier caso, me sorprendió y no estoy de acuerdo con su afirmación”.

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Brasil en la Copa América 2024?

Brasil vs Costa Rica

Fecha: Lunes 24 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: SoFi, Los Angeles

Brasil vs Paraguay

Fecha: Viernes 28 de junio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Allegiant Stadium, Nevada

Brasil vs. Colombia

Fecha: Martes 2 de julio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Levi's Stadium, California

