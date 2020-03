Ronaldinho recibió la visita de FErnandito Lugo | Fuente: Fernandito Lugo

Ronaldinho lleva 11 días en una cárcel de Asunción. El exjugador del Barcelona, y su hermano, está preso por ingresar con un pasaporte adulterado a Paraguay.

Durante estos días de encierro, en una prisión que acoge criminales con causas de narcotráfico, el brasileño mata el tiempo jugando pelota con sus nuevos compañeros. Ronaldinho también recibe la visita de algunos amigos entre ellos Fernando Lugo, campeón del mundo de "futvoley".

Fernando Lugo acudió a la Agrupación Especializa de Asunción para visitar a Ronaldinho. Ambos se hicieron amigos en la Copa del Mundo de "Futvoley" en Brasil 2016.

Ambos conversaron largo y tendido durante tres horas. Tras la visita, Lugo contó cómo pasa 'Dinho' sus días de encierro.

Y, más allá de no perder la sonrisa, Ronaldinho le dijo a Lugo: Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que sí está enojado. ‘Cómo me van a hacer esto en tu país. Nunca más voy a volver a Paraguay’, me dijo”, indicó al diario Extra.

Las autoridades paraguayas rechazaron el pedido de la defensa de Ronaldinho, y de su hermano, de continuar el proceso por arresto domicialiario.