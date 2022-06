Ronaldo Nazario: "Me hubiera gustado que Mbappé viniese a LaLiga" | Fuente: EFE

El brasileño Ronaldo Nazario, actual presidente del Real Valladolid y exjugador del Real Madrid, reconoció este miércoles que le gustaría que el internacional francés Kylian Mbappé fichase por el equipo blanco.



"Me hubiera gustado que viniera a la liga española, pero al final decidió quedarse en el PSG. Lo seguiremos disfrutando allí porque es una joya mundial. A los amantes del fútbol nos gusta verlo jugar en cualquier sitio, aunque a mí me gustaría que viniese a LaLiga", comentó el exfutbolista a su llegada a la plaza del Obradoiro tras hacer las cuatro etapas del Camino de Invierno.



Preguntado por si él aconsejaría a Mbappé recalar en el campeón de Europa, Ronaldo fue contundente: "No tengo nada que aconsejarle porque él ya tiene conocimiento de lo que es el Real Madrid, su decisión fue seguir en Francia".

Ronaldo habló del futuro del Valladolid en LaLiga

En cuanto al futuro deportivo del Real Valladolid tras su ascenso a LaLiga, su presidente reconoció que necesitarán reforzarse con jugadores "importantes" porque la exigencia ahora será mucho mayor.



"El Camino ha sido muy duro, cerrar los fichajes también lo será para Fran -director deportivo-. Tenemos que hacer un muy buen equipo para ser competitivos en Primera, pasadas las celebraciones hay que ponerse a trabajar porque el año va a ser largo y duro. En Primera sube mucho el nivel", avisó.



En este sentido, dijo que lleva "cuatro días desconectado del teléfono", pero que esta misma noche se pondrá en contacto con el máximo responsable del área deportiva para que le informe de los movimientos que han hecho.



"Ha sido un año espectacular, ahora iré a la Catedral a agradecer todo lo que hemos vivido en este 2022 inolvidable: la Champions del Real Madrid, el ascenso del Valladolid y mis cosas personales que también me han ido bien", destacó.