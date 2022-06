Mané eligió su momento favorito en Liverpool: "Eliminar a Barcelona en la Champions" | Fuente: EFE

Bayern Munich ya confirmó su primer gran fichaje de la temporada. Este miércoles anunció de manera oficial la incorporación de Sadio Mané, quien fue traspasado por el Liverpool en una operación valorada en 36 millones de euros y con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2025.

Con la salida del senegalés, el Liverpool ve el punto final del tridente de ataque que conformaron Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, el cual fue protagonista de varios títulos, entre ellos la Champions League 2019 y la Premier League 2020.

Sadio Mané, de 30 años, concedió una última entrevista al Liverpool para despedirse del club y de los aficionados y en ella escogió su momento favorito como 'Red'. El delantero evocó la semifinal de Champions en Anfield ante Barcelona.

"Es una pregunta fácil, no difícil. El primer momento que escogería fue la semifinal de 2019 cuando eliminamos al Barcelona. Fue increíble. También lo fue cuando ganamos la Champions League. Son los mejores momentos de mi carrera, los que siempre quedarán en mi memoria", dijo el futbolista africano.

Barcelona, el mejor recuerdo de Sadio Mané en Liverpool

Sadio Mané fue titular en la goleada 4-0 de Liverpool a Barcelona en la Champions 2019 | Fuente: AFP

En la semifinal de la Champions League 2018-2019, Barcelona gano 3-0 en la ida en el Camp Nou. La llave parecía sentenciada, pues además para la vuelta los ‘reds’ no contaban ni con Salah ni con Firmino. Sadio Mané comandó el ataque, uno en el que Divock Origi firmó un doblete en Anfield para el 4-0 sobre los azulgranas.

Sadio Mané seguirá su carrera en el Bayern Munich, pero expresó su agradecimiento al Liverpool, elenco por el cual fichó en 2016.

"Para mí va a ser muy extraño no ser ya jugador del Liverpool, después de seis años en Anfield. He pasado grandes momentos, momentos inolvidables y desde mi primer día he disfrutado mucho aquí. Entrenando, jugando delante de este público", explicó Mané.

Sadio Mané participó en 269 partidos con Liverpool, anotando 120 goles y ofreció 48 asistencias. Se le considera uno de los candidatos al Balón de Oro de este año.





