Salomón Rondón y sus polémicas declaraciones sobre su paso por River Plate: "No fue nada, fue un equipo más"

Salomón Rondón llegó a River Plate a inicios de 2023; sin embargo, no logró asentarse en el equipo de Martín Demichelis y terminó saliendo de tienda 'millonaria' en diciembre del mismo año, para unirse al Pachuca mexicano.

Seis meses después de dejar el equipo argentino, con el que se consagró campeón de liga en la temporada anterior, el delantero venezolano sorprendió con polémicas palabras sobre su paso por la 'Banda', asegurando que simplemente fue "un equipo más en su carrera".

"River no fue nada. Fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más", dijo el atacante en declaraciones a La Vinotinto Podcast.

Responde a críticos de su rendimiento

Asimismo, el capitán de la Selección de Venezuela se mostró en contra de las críticas a los números que logró vistiendo la camiseta de CARP, en donde marcó 10 goles en 34 partidos.

"No me hubiese ido bien si me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles, eso sí es que no te vaya bien. Pero haber hecho diez goles, haber alargado, no sé cuántas victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. ¿Quién dice que no me fue bien? ¿Qué quieres que haga?", aseveró.

En otro momento, contrastó su estancia en Argentina con la que vive actualmente en México con los 'Tuzos' y comparó los trámites para obtener su documento de identidad en ambos países.

"Es más, que se jodan: yo llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Yo llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está. Con esto te dije todo", refirió.