Santos no utilizará la '10' de Pelé mientras juegue en la Segunda División de Brasil

Santos, uno de los clubes más tradicionales de Brasil y que el miércoles descendió por primera vez en sus 111 años de historia, se abstendrá de usar la camiseta 10 de su máximo ídolo, Pelé, mientras dispute la segunda división del Campeonato Brasileño.



La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el abogado y administrador de empresas Marcelo Teixeira tan solo una hora después de haber sido elegido este sábado como nuevo presidente del Santos, tras una votación en que no faltaron incidentes ni protestas por la grave crisis que vive el club que, además de Pelé, cuenta con ídolos como Neymar, Robinho y Rodrygo.



"En el Campeonato Paulista podremos actuar normalmente con la camisa de número 10, pero en el Campeonato Brasileño, mientras no volvamos a subir a la máxima categoría, un nivel digno de Pelé, no actuaremos con la camisa de número 10", afirmó Teixeira, que regresa al comando del club que ya presidió por seis mandatos entre 1992 y 1993 y entre 2000 y 2009.



Para el dirigente, elegido para ayudar al Santos a salir de la mayor crisis en su historia, la segunda división no está a la altura del número (10) eternizado por Pelé.

"En su memoria y en su honor, ya que este año lo dedicamos a homenajes a Pelé tras su muerte (el 29 de diciembre pasado), seguiremos con esa misión. Mientras no volvamos (a la división de honor), el Santos Fútbol Club no usará la camisa más gloriosa de su historia, la de número 10", dijo Teixeira.



La camisa 10 la venía utilizando el venezolano Jefferson Soteldo, uno de los pocos jugadores que se ha salvado de las críticas por el humillante descenso del club.



Teixeira, de 59 años, fue elegido presidente del Santos con 4.762 votos (54,2 % del total), con los que superó por gran ventaja a los otros cuatro candidatos: Maurício Maruca, 1.378 (15,6 %), Rodrigo Marino, 1.073 votos (12,2%), Ricardo Agostinho, 1.011 (11,5%), y Wladimir Mattos, 562 (6,4%).

