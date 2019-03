Diego Maradona es entrenador de los Dorados de Sinaloa desde septiembre del 2018. | Fuente: AFP

Diego Maradona ha sido uno de los principales críticos de la Selección Argentina en los últimos meses y aprovechó la oportunidad para volver a dar comentarios negativos sobre el combinado albiceleste tras su caída por 3-1 a manos de Venezuela. El 'Pelusa' consideró que no había forma que los dirigidos por Lionel Scaloni le ganaran a la 'Vinotinto', enfatizando el hecho que en la AFA todo se hace de manera desorganizada.

"¿La Selección Argentina? Yo no veo películas de terror. ¿Los ineptos que siguen gobernando la selección creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba? Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta. Traicionaron y mienten permanentemente a la gente, así Argentina no va a ganar un partido", dijo.

Por otro lado, Diego Maradona aseguró que este equipo de la Selección Argentina no merece vestir la camiseta y señaló que en estos momentos son los directivos quienes tienen que dar la cara, no los jugadores.

"Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Sé que Ruggeri, Batista y Pumpido piensan que este equipo no merece la camiseta, nosotros la tenemos tatuada y dimos la vida por ella. No sé lo que será 'Chiqui' Tapia, si será profesor de matemáticas o qué pero no tiene ni una idea. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner, sino los dirigentes", sentenció Diego Maradona.