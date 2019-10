La ausencia de las estrellas colombianas en las fechas FIFA han despertado polémica. | Fuente: Composición - AFP - EFE

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aseguró que no hay contradicciones entre el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, y el entrenador de la Selección Mayor, el portugués Carlos Queiroz, por la ausencia de James Rodríguez y Radamel Falcao en los recientes partidos amistosos contra Chile y Argelia de la fecha FIFA de octubre.

"Queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección de Colombia", adviertió la entidad en un comunicado emitido este sábado. "No hubo, no hay y nunca habrá acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la selección de Colombia", agregó la información de la FCF.

Las supuestas diferencias entre Queiroz y la FCF han tenido su origen en las declaraciones a la prensa tanto del entrenador portugués como de Jesurún a propósito de la convocatoria de jugadores para los amistosos en mención, en la que no estuvieron James ni Falcao.

En su momento, el técnico de Colombia negó un acuerdo con James para que el jugador del Real Madrid no hiciera parte de los amistosos y se quedase entrenando con su club, y que la convocatoria la había hecho con los jugadores que él estimaba como los más idóneos para esta fecha FIFA.

Sin embargo, en una entrevista con el programa radial Planeta Fútbol, Jesurún dijo: "Antes de la convocatoria [James y Queiroz] tuvieron una reunión de tres o cuatro horas y acordaron que era importante que él [Rodríguez] siguiera un trabajo mancomunado en el Real Madrid".

Pese a tales declaraciones, la entidad asegura en su comunicado que "en ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido". Destaca la Federación que "la claridad, el respeto y la honestidad son valores que siempre deben estar presentes, pero que hoy están inmersos en un mundo impune por la especulación, la mentira y la hipocresía".

Asimismo, añade que "el nivel de desinformación, creado en torno a un caso que no existe, intentando dividir y crear daños en la armonía, cohesión y confianza entre jugadores, director técnico y presidente de la FCF es triste y lamentable".

Colombia empató 0-0 con Chile en el amistoso disputado en la ciudad española de Alicante y luego, en Lille (Francia), fue goleada 3-0 por Argelia, un resultado por el que le llovieron críticas a Queiroz debido a la derrota por abultado marcador, por el mal juego que expuso el equipo y, además, por las ausencias de James y Falcao. EFE