Diego Cocca fue destituido como DT de la Selección de México tras solo siete partidos en el cargo

Apenas siete partidos duró Diego Cocca al mando de la selección de México. El entrenador argentino fue cesado de su cargo cuatro meses después de ser presentado y a solo una semana de su debut en la Copa Oro, frente a Honduras.

Si bien su último encuentro fue un triunfo por 1-0 vs. Panamá, por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la Concacaf, la goleada en contra (3-0) ante Estados Unidos, por la semifinal del mismo torneo, pasó factura y tuvo como consecuencia su salida.

"Lo natural sería esperar a que terminara la Copa Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder, así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrado de Diego Martín Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico", dio a conocer Juan Carlos Rodríguez, Comisionado del Fútbol Mexicano.

Mediante un video publicado en las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol, el flamante presidente de la entidad comunicó la noticia y explicó los motivos: "A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles", dijo.

"Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe este riesgo, porque esto es futbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo”, complementó Rodríguez.

Lo que le viene a la selección de México

Tras la salida de Diego Cocca, el 'Tri' será dirigido, de manera interina, por Jaime Lozano, según informó la FMF en un comunicado que acompañó el video del anuncio.

"Para enfrentar el próximo compromiso de Copa de Oro, se anuncia como director técnico interino a Jaime Lozano, quien estuvo al frente del proceso olímpico de Tokio 2021", se lee en el documento.

La selección de México debutará en la Copa Oro el próximo domingo 25 de junio, ante Honduras, en Texas, a las 7:00 p. m de Perú (6:00 p. m. de México).

Su siguiente encuentro por el campeonato Concacaf será ante Haiti, en Arizona, el jueves 29 del mismo mes, a partir de las 9:00 p. m. de Perú (8:00 p. m. de México). Ante Qatar, por la fecha 3, se medirá el domingo 2 de julio, desde las 8:00 p. m. de Perú (7:00 p. m. de México).

México bajo del mando de Diego Cocca

Diego Cocca dirigió siete partidos a la selección de México: ganó tres, empató tres y perdió uno.

23/03/2023 Liga de Naciones Concacaf Surinam 0-2 México 26/06/2023 Liga de Naciones Concacaf México 2-2 Jamaica 19/04/2023 Amistoso Estados Unidos 1-1 México 07/06/2023 Amistoso México 2-0 Guatemala 10/06/2023 Amistoso México 2-2 Camerún 15/06/2023 Liga de Naciones Concacaf Estados Unidos 3-0 México 18/06/2023 Liga de Naciones Concacaf Panamá 0-1 México

