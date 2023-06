Argentina vs. Indonesia: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso internacional?

Argentina vs. Indonesia EN VIVO: se enfrentan este lunes 19 de junio en el Estadio Bung Karno, de la ciudad de Yakarta, en encuentro amistoso internacional. El partido se disputará a partir de las 7:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DSports, TyC Sports y TV Pública. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La Selección de Argentina llegó a Indonesia y, a diferencia de lo que sucedió en China, no tuvo la repercusión esperada. El principal motivo es la ausencia de Lionel Messi y otros jugadores importantes, quienes no fueron considerados para este encuentro. "La idea es poder darles minutos a los muchachos", indicó el técnico Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

De ganar, como se espera, la Albiceleste podría extender su racha de nueve victorias consecutivas, que incluyen la final del Mundial Qatar 2022. Además, busca sumar su decimosexto amistoso consecutivo sin perder derrota, luego de obtener doce victorias y tres empates en los últimos cuatro años.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos mañana! Último partido de la gira ante Indonesia 🇮🇩



🚌💨💨 pic.twitter.com/MXmcaWDB3z — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 18, 2023

Por otro lado, Shin Tae-yong, técnico de Indonesia, ha instado a sus jugadores a "aprovechar al máximo" el encuentro ante Argentina para llegar en buena forma a la Copa de Asia. Y si bien ha reconocido que no será un partido fácil, les ha pedido a sus pupilos que sean competitivos. De hecho, no han perdido en los últimos once partidos, aunque todos sus rivales están por debajo de las mejores 100 selecciones del mundo.

La Albiceleste se enfrentará a la selección de Indonesia, esperamos un partido con muchos goles - Visita https://t.co/xMUguNYFor para ver las últimas predicciones. Vamos. ⚽️ pic.twitter.com/DGq5MW6ICN — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2023

Argentina vs. Indonesia: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lucas Ocampos, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

Indonesia: Syahrul Fadil; Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Shayne Pattynama; Yakob Sayuri, Marc Klok, Rachmat Irianto, Marselino Ferdinan; Rafael Struick y Dimas Drajad.

Argentina vs. Indonesia: a qué hora empieza el partido

El partido entre Argentina vs. Indonesia se disputará a las 07:30 a.m. (hora peruana). Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

México: 06:30 horas

Ecuador: 07:30 horas

Colombia: 07:30 horas

Bolivia: 08:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

Chile: 08:30 horas

Argentina: 09:30 horas

Paraguay: 09:30 horas

Uruguay: 09:30 horas

Brasil: 09:30 horas

Estados Unidos (Miami): 8:30 a.m.

Argentina vs. Indonesia: por dónde ver el partido amistoso internacional

El encuentro amistoso internacional entre Argentina vs. Indonesia será transmitido por las señales de TV Pública, TyC Sports y DSports. También, podrás seguir el minuto a minuto del partido y todas las incidencias por RPP.pe.

