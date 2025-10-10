Por la mínima: Uruguay venció 1-0 a República Dominicana en amistoso internacional [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uruguay derrotó 1-0 a República Dominicana en encuentro amistoso internacional que se disputó en Kuala Lumpur (Malasia). Ignacio Laquintana dio el triunfo a los dirigidos por Marcelo Bielsa, quien apostó por una plantilla joven y con algunos debutantes.

En una primera parte con poco para destacar, lo mejor de la Celeste apareció por el sector izquierdo, donde Marcelo Saracchi, Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria se unieron de gran forma para generar peligro.

El futbolista de Atlético San Luis se estrenó con la camiseta uruguaya y lo hizo de buena manera, aun cuando debió hacerlo en una posición más adelantada a la que juega habitualmente en su equipo. De hecho, tras una asistencia suya, Luciano Rodríguez estuvo muy cerca de anotar el primero con un potente disparo de zurda que se fue por muy poco.

Minutos después, el portero dominicano Xavier Valdez respondió muy bien ante otra jugada de Sanabria que pudo adelantar a Uruguay, mientras que el conjunto caribeño se acercó con un disparo de Dorny Romero que contuvo sin problemas Cristopher Fiermarín.

Laquintana pone el 1-0 para Uruguay | Fuente: X

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Para la segunda parte, Bielsa mandó a su equipo al terreno de juego son cinco variantes, que no solo implicaron cambio de nombres, sino también de posiciones.

Santiago Mouriño abandonó el centro de la defensa para jugar como lateral, Emiliano Martínez fue probado en la última línea y Federico Viñas se paró por detrás de los tres delanteros, mientras que Luciano Rodríguez abandonó el centro del ataque y se paró sobre el sector derecho.

Un libre directo de Heinz Morschel acercó a República Dominicana, y una buena jugada de Viñas se convirtió -a los 59 minutos- en el primer tanto de la noche. El futbolista del Real Oviedo habilitó a Ignacio Laquintana y el veloz delantero castigó con un potente disparo que dejó sin opciones al portero rival.

Los dirigidos por Marcelo Neveleff fueron a buscar el empate y se lo perdieron de manera increíble cuando Erick Paniagua no pudo empujar el balón sobre la portería, cuando Fiermarín ya estaba vencido.

El 13 de octubre, la Celeste cerrará su actividad de la fecha FIFA enfrentándose a Uzbekistán.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis