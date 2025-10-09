Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan en Santiago en amistoso internacional por fecha FIFA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre en partido amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de la ciudad de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Movistar Deportes (3 y 703 HD) y Chilevisión. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Perú vs Chile: altas y bajas para el amistoso de Fecha FIFA?



Las selecciones de Chile y Perú han realizado una convocatoria inédita para el cotejo amistoso en Santiago. De hecho, cuentan con caras nuevas. Especialmente sobre los convocados, el único que ha sido desafectado en la Bicolor fue Kevin Quevedo, quien pidió no ser tomado cuenta por motivos personales.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso de Fecha FIFA?



El partido entre Perú vs Chile está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso de Fecha FIFA?



En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m. En Chile , el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:0 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Chile comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Perú vs Chile comienza a las 1:00 a.m. (Sábado 11 de octubre)



¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?



El partido entre Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Movistar Deportes (3 y 703 HD) y Chilevisión. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Perú vs Chile: alineaciones posibles

Perú: Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Chile: Jaime Vargas; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis