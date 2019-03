Rafael Dudamel asumió la dirección técnica de la Selección Venezolana en reemplazo de Noel Sanvicente. | Fuente: AFP

Después de la victoria sobre la Selección Argentina, cuando la prensa deportiva llenaba de elogios a la Selección de Venezuela y al proyecto que había llevado a cabo Rafael Dudamel, el estratega nacido en San Felipe dejó anonadado a todas las personas que se encontraban viendo su conferencia de prensa cuando puso su cargo de técnico de la 'Vinotinto' a disposición.

"He conversado con el vicepresidente después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque estamos muy politizados. Hoy he vivido una experiencia muy amarga y triste, me tiene muy desilusionado. Hemos recibido la visita de Antonio Ecarri de manera respetuosa y amable. Así como recibimos al embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Rancagua, ahora lo hemos hecho con el de Juan Guaidó. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Tristemente, han utilizado de manera muy pobre la visita y la han politizado", dijo Rafael Dudamel.

De esta manera, Rafael Dudamel explicó el trasfondo de la decisión respecto a su cargo de entrenador de la Selección de Venezuela, dejando en claro que todo se debe a la manera cómo se politizó la presencia de Antonio Ecarri en la concentración de la concentración del equipo en Madrid. Ahora, solo es cuestión de tiempo para ver si la directiva de la FVF toma la decisión de cesar o no del cargo al 'Libertador'.