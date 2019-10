Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de River Plate, el entrenador de Boca Juniors Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa con sabor a despedida. La prensa argentina señala que su ciclo terminará en diciembre próximo cuando se realicen las elecciones en el club xeneize.

En este contexto, el exentrenador de Universitario de Deportes José Basualdo señaló que el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, es el técnico ideal para Boca Juniors.

“A mí me gusta el ‘Flaco’ Gareca, no hay muchos técnicos tampoco en estos momentos y no hay tantos técnicos a la altura de Boca. Es difícil encontrar un técnico para Boca”, señaló en entrevista con Fox Sports.

A continuación, ‘Pepe’ Basualdo dio las razones del por qué su predilección por Gareca. “Tiene tranquilidad, experiencia, selección, mundial. Tiene una ‘espalda’ para ser un técnico para Boca, eso es lo que necesita Boca”, agregó el también exjugador de Boca Juniors.

Gareca tiene contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y que se prorroga automáticamente si la bicolor clasifica a la cita mundialista.

Con el 'Tigre' Gareca, la Selección Peruana logró la clasificación a un Mundial (Rusia 2018) tras 36 años y consiguió el subcampeonato de la Copa América 2019.