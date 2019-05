Ricardo Gareca y Diego Maradona se conocieron en una gira de la Selección de Argentina por Asia. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, fue uno de los invitados en la 'Cumbre del nuevo fútbol', en Colombia. En dicha cita habló de diversos temas, entre ellos del momento cuando conoció a Diego Armando Maradona.

El ‘Tigre’ Gareca señaló que su primer contacto con Maradona fue en una gira de la Selección de Argentina por Asia. 'Desde el principio me llevé bien con Maradona. Es una personal especial. En una gira por Asia, compartí cuarto en él quien ya era un jugador de renombre internacional y yo apenas empezaba mi carrera. Le tengo admiración y respeto', comentó el ‘Tigre’ Gareca.

El técnico de la Bicolor también contó una divertida anécdota con Maradona. “En una de esas giras estuvimos en China y compartí cuarto con él, por el cambio de horario y todo no nos podíamos dormir, él no se podía dormir, entonces me dijo que fuéramos a caminar y bueno fuimos a caminar a las 2 o 3 de la madrugada, no había nadie pero íbamos con custodia”.

Finalmente, Gareca dijo que por su papá se convirtió en futbolista profesional. “Empecé jugando al fútbol en el arco. Mi papá fue quien me llevó a ser jugador profesional. Mi primera prueba me la hicieron en Boca. A me tocó vivir la época más difícil de la historia de Boca, nosotros nos debemos enfocar en el fútbol sudamericano”, expresó.