Ricardo Gareca reveló la razón por la cual aceptó ser técnico de Chile: "Venía mejor que Perú"

Reveló el motivo. Ricardo Gareca, extécnico de la Selección Peruana, afirmó que aceptó el reto de dirigir Chile porque venía mejor que la Bicolor en los "últimos tiempos".

En conversación con DSports, dijo que nunca se imaginó no lograr la clasificación con La Roja porque, en su entender, siempre saca jugadores jóvenes de calidad y que cuenta con futbolistas en ligas importantes.

"Nunca lo imaginé (eliminación de Chile al Mundial). Lo enfrenté tantas veces, tiene tanta calidad de jugadores y fue difícil enfrentarlos. Pensé 'me meto porque los conozco y siempre aparecen jóvenes y, además, tienen equipos bastante competitivos'. Creía que podía hacer buen trabajo. Pero, lamentablemente, todo salió al revés", indicó en un inicio.

"Chile venía mejor que Perú en los últimos tiempos, pese a que Chile en los dos últimos mundiales que no fue, contaba con una edad importante de estos muchachos que han marcado una generación y una admiración. Pero algo pasó y es algo que tendrán que descubrir ellos con el tiempo", complementó.

Ricardo Gareca y su análisis de la Selección de Uruguay

Por otro lado, al ser consultado sobre la actualidad de la Selección de Uruguay, indicó que no está atravesando por un buen momento. Pero, con la experiencia de Marcelo Bielsa, puede ser protagonista en la Copa del Mundo.

"Más allá de la historia de Uruguay, que es innegable, a nivel selección, a nivel de equipo, está atravesando un momento donde hace mucho tiempo que no está. Y, bueno, esto también hay que considerarlo", dijo al inicio.

"Bielsa, con que lo lleve a un escenario de protagonismo, a competir en el Mundial, a hacer un buen papel, es lo que se le puede exigir en estos momentos, aun teniendo jugadores", complementó.

